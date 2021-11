Onbekenden nagelen bever aan boom in België: ‘Verantwoordelijk voor overstromingen’

Onbekenden hebben in de Belgische provincie Luik een bever aan een boom genageld. Naast het dode dier werd een papier opgehangen met de bizarre boodschap dat het ‘ongedierte’ verantwoordelijk is voor de dood van tientallen mensen bij de overstromingen eerder dit jaar.

Het gruwelijke tafereel werd zaterdag ontdekt door passanten. Het dier was opgehangen in Esneux, aan de oevers van de Ourthe. Die gemeente werd afgelopen zomer zwaar getroffen door de verwoestende overstromingen die in ons land aan meer dan 40 mensen het leven kostten.

Op een bijgevoegd pamflet beweert de dader dat hij er genoeg van heeft dat bevers overal schade aanrichten. ‘Bevers knagen duizenden bomen af. Die zijn door de overstromingen meegespoeld. Ze veroorzaakten dammen, die vervolgens tsunami’s teweeg brachten. Of ze raakten ingestorte huizen, met doden tot gevolg. We moeten het ongedierte elimineren’, aldus zijn of haar boodschap.

Volledig scherm Bever aan boom genageld in Wallonië. © RV

De wethouder van Milieu en Dierenwelzijn in Esneux, Pauline Godin, laat weten geschokt te zijn. ,,Het is niet te geloven dat mensen denken dat de overstromingen de schuld van bevers zijn, terwijl we heel goed weten dat het ménselijke activiteiten zijn die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en dat wij het zijn die de natuur vernietigen.”

Godin benadrukt dat bevers erg belangrijk zijn voor de biodiversiteit. ,,We hebben ze nodig. Als er een schakel in de keten van de biodiversiteit verdwijnt, is de keten kapot”, zegt ze.

