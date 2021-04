Onbemande Mars-helikopter maakt historische eerste vlucht

Japan gaat vervuild water van kernramp Fukushima in zee lozen

13 april Japan heeft toch besloten radioactief afvalwater van de nucleaire ramp in Fukushima van tien jaar geleden in zee te lozen. In totaal gaat het om meer dan 1 miljoen ton aan vervuild water. Japan verzekert dat het lozen van het water veilig kan. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap denkt daar zo over. Andere instanties zien dat duidelijk anders.