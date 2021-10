Ondanks moord op Amess houden Britse politici vast aan openbaar spreekuur

Weinig in de Britse politiek is heiliger dan het spreekuur van parlementsleden in hun kiesdistrict. De ‘surgery’ vormt een pijler onder de democratie in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mensen, vaak in grote nood, de hulp van hun ‘Member of Parliament’ inschakelen. Politici nemen dit rechtstreekse contact uiterst serieus. De moord op David Amess (69) rond zo’n sessie op vrijdag komt hierom extra hard aan.