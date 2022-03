Ondanks risico op hondsdolheid mogen huisdieren gewoon mee uit Oekraïne

Het NVWA vraagt wel om het dier, voor zover dat mogelijk is, vooraf te melden. Als je met de auto komt zal er flexibel worden omgegaan met de regels. Met het vliegtuig zal het dier nog wel apart genomen worden door de douane en ter plaatse onderzocht worden door een dierenarts, maar snel zal je hond of kat niet worden geweigerd. Wel benadrukt het NVWA dat je na aankomst zo snel mogelijk naar de dierenarts moet voor registratie, chip en vaccinaties. Ook moet je proberen het dier af te schermen en in isolatie te houden totdat je naar de dierenarts gaat.

Hondsdolheid, of rabiës, is een dodelijke infectieziekte die via een lik, beet of krab door een dier overgedragen kan worden op de mens. Dieren hebben vaak weinig last van het virus. Soms worden ze er abnormaal agressief en onrustig van, maar soms dragen ze het met zich mee zonder er zichtbare symptomen van te hebben. Als het overslaat op de mens is het virus dat toeslaat op de hersenen echter vrijwel altijd dodelijk. In Nederland is de kans om besmet te worden met rabiës erg klein, aldus het RIVM, maar in Oekraïne is die kans veel groter door slechtere regulatie. Ondanks de noodsituatie is het dus belangrijk dat er alsnog goed gecontroleerd wordt, zegt het NVWA.