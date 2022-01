Onder Friedrich Merz moet de Duitse CDU flink vernieuwen

De leden van de CDU lieten er op 17 december geen misverstand over bestaan: Merz werd, na het afscheid van Merkel vorig jaar, gekozen tot de nieuwe partijvoorzitter van de christendemocraten. Hij werd vandaag op de landelijke partijdag in Hannover op het schild gehesen.

Historische nederlaag

Merz is de opvolger van Armin Laschet, een vertrouweling van de voormalige bondskanselier, die zich terugtrok. Onder aanvoering van Laschet leed de CDU een historische nederlaag tijdens de bondsverkiezingen eind september, waardoor de partij voor het eerst sinds 2005 in de oppositie belandde. Daarbij raakten ze veel kiezers kwijt aan andere partijen, waaronder de liberale FDP en de rechts-populistische AfD. Tot afgrijzen van veel CDU’ers greep uiteindelijk Merkels ex-minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) het bondskanselierschap.

De missie van Merz is helder. Hij moet de partij, die zestien jaar lang door Merkel werd geleid, van nieuwe elan voorzien. Een aantal Merkel-adepten, zoals Annegret Kramp-Karrenbauer en Peter Altmaier, heeft de partij inmiddels verlaten. Dat Merz, zelf een oudgediende, nu in de voetsporen treedt van Merkel is opmerkelijk. In 2002 schoof Merkel hem nog opzij en belandde Merz op het tweede plan. In 2009 keerde hij de politiek zelfs de rug toe.