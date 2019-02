Onderzoek naar Belgische Hitlerfan (75) die huis ‘versiert’ met nazisymbolen

Om Boeckstaens te kunnen veroordelen, zal wel moeten worden bewezen dat hij de intentie heeft om te beledigen of aan te zetten tot haat. In 2014 gaf de Belg nog aan dat zijn ‘bewondering’ voor Hitler, die voortkwam uit het lezen van boeken, stopt bij 1939. ,,Wat erna gebeurde vind ik ook afschuwelijk’’, liet hij toen weten. ,,Over de Holocaust zul je hier dan ook niets vinden, maar de jaren ervoor boeien me wel.’’ De buurt en de burgemeester van het dorp reageerden geschokt.



Boeckstaens toen: ,,Uit verveling ben ik boeken over Hitler en zijn leger gaan lezen. Gaandeweg kreeg ik sympathie voor de man en zijn denkwijze.’’ Klaarblijkelijk is ’s mans zienswijze in de loop der jaren veranderd, want verontruste buren maken nu melding van pamfletten rond het terrein, waarop een antisemitische boodschap wordt verkondigd. ,,Aanwijzingen genoeg om een nieuwe klacht in te dienen’’, meent Bram Seberechts van Unia.