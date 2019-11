Onderzoek naar dood model Ivana Smit moet heropend worden

Volgens de advocaat heeft rechter Collin Lawrence Sequerah geoordeeld dat de dood van de toen 18-jarige Smit het gevolg is van ‘handelen van derden’. In maart oordeelde de rechter van de rechtbank in Kuala Lumpur nog dat de dood van Smit een ongeval was. Daartegen was de familie in hoger beroep gegaan.

Ivana Smit overleed in december 2017 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was van het balkon van de Johnsons op de twintigste verdieping gevallen. De tiener had veel drugs in haar bloed, bleek bij de autopsie. Zelfs zoveel, dat ze mogelijk niet door de val maar door een overdosis is overleden. Het beginnend fotomodel werd bovendien in een opvallende houding aangetroffen na haar val vanaf de 20ste verdieping, alsof ze lag te slapen met haar armen gebogen over haar borst. Bovendien was er nauwelijks bloed na de val van grote hoogte.