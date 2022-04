‘Onderzoek naar drie Britse ministers en tientallen parlementsleden wegens seksueel wangedrag’

Oorlog Oekraïne LIVE | Zes burgers gedood bij beschietin­gen in regio Loehansk, OV­SE-waarnemers gevangenge­no­men in Oost-Oekraïne

Alle door Oekraïne gecontroleerde steden in de regio Loehansk worden constant beschoten, aldus de gouverneur van de oostelijke regio. In het dorp Hirske kwamen daarbij zes burgers om het leven. Ook in de havenstad Odessa vielen acht doden bij een Russische aanval, zei de Oekraïense president Zelenski zaterdagavond tijdens een persconferentie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.

