Onderzoek naar Franse oud-president Giscard d'Estaing (94) om ‘betasten billen’ journaliste

Kritiek op Britse premier Johnson: Verwarring en onduide­lijk­heid lockdown

19:15 In een statement in Britse Lagerhuis probeerde Boris Johnson maandagmiddag duidelijkheid te scheppen over de versoepelingen van de lockdown, nadat zijn tv-speech van zondag voor veel verwarring zorgde. Het zorgde voor felle kritiek van oppositiepartijen.