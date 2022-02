Onderzoek naar shockerende groepsapps Londense agenten: ‘Ik zou je graag verkrachten’

Politieagenten van het korps in Londen hebben jarenlang racistische en homofobe berichten uitgewisseld in groepsapps en via Facebook. Ook werd er gesproken over geweld tegen vrouwen. Agenten die de berichten aan de kaak stelden werden geïntimideerd.

Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het IOPC, de onafhankelijke toezichthouder op de Britse politie. De meeste agenten die zich misdroegen waren gestationeerd op bureau Charing Cross in hartje Londen. Het gaat om duizenden berichten die zijn uitgewisseld tussen 2016 en 2018.



Het onderzoek van de toezichthouder begon na een klacht over een agent die sex zou hebben gehad met een dronken vrouw op een politiebureau. Al snel bleek er meer aan de hand te zijn. In WhatsApp- en Facebook-groepen werden talloze berichten gevonden die racistisch, homofoob en seksistisch waren, geweld tegen vrouwen aanmoedigden of refereerden aan de holocaust. Zeker 19 agenten zouden zich daar schuldig aan hebben gemaakt.

Quote Ik zou je graag verkrach­ten... als ik single was... als ik single was, zou ik je bedwelmen met chloroform Agent

In een bericht schreef een mannelijke agent aan een vrouwelijke collega: ‘Ik zou je graag verkrachten... als ik single was... als ik single was, zou ik je bedwelmen met chloroform.’ Een andere agent schreef over het in bed krijgen van vrouwen: ‘Een vrouw in bed krijgen is als het uitsmeren van boter. Je kunt het voor elkaar krijgen met een creditcard, maar dan kost het moeite, het gaat makkelijker en sneller met een mes.’ Weer een andere agent schreef over zijn vrouw: ,,Ik zweer God, ik ga haar slaan.”

Ook vonden de IOPC-onderzoekers racistische berichten die gingen over moslims, Afrikaanse kinderen, Somaliërs en vernietigingskamp Auschwitz.

‘Grappig bedoeld'

De agenten die de berichten verstuurden, stelden dat ze grappig bedoeld waren en onderdeel van de politiecultuur. Collega's die de berichten aan de kaak stelden werden echter geïntimideerd. ‘Er zijn een paar van die kutten die ons verlinken, die ik wil neersteken’, schreef een agent aan andere politiemensen. Vrouwen die opmerkingen maakten over de seksuele intimidatie werd verteld dat het erbij hoorde en dat ze het moesten accepteren: ‘Speel mee, zwijg of ga weg’.

Het IOPC stelt in haar eindrapport dat het niet alleen gaat om ‘een paar rotte appels; maar dat het gedrag onderdeel uitmaakte van een aanstootgevende cultuur binnen het Londense politiekorps. ,,Agenten deden vaak geen melding omdat ze er geen vertrouwen in hadden dat hun klacht zou worden opgepakt. Ze vreesden juist gevolgen voor zichzelf.”

Twee agenten ontslagen

In totaal is het gedrag van 14 agenten onderzocht. Twee van hen zijn ontslagen vanwege grof wangedrag, ze mogen nooit meer agent worden. Tegen andere agenten zijn interne maatregelen genomen. ,,De acties van deze agenten waren onacceptabel, onprofessioneel, niet respectvol en zeer beledigend. We erkennen dat er echt dingen moeten veranderden in het politiekorps", stelde een woordvoerder van dat korps in reactie op het rapport.

In Nederland publiceerde een onafhankelijke commissie vorig jaar maart een vergelijkbaar rapport over een politieteam in Rotterdam. Daar wisselden acht agenten racistische berichten uit in de zogenaamde ‘Jan Smit-appgroep’. Ze praatten over allochtonen als ‘kankervolk’

Volledig scherm Hoofdkantoor van de Metropolitan Police Service in Londen. © EPA