Onderzoek naar video van ijspret Marc Dutroux tijdens luchten in gevangenis

Twaalf jaar onschuldig in cel: ‘Alleen op zee voel ik me echt vrij’

11:00 Romano van der Dussen kwam in 2016 op vrije voeten, na twaalf jaar onschuldig in een Spaanse cel te hebben gezeten. Maar ook in vrijheid is het leven niet altijd eenvoudig. Op Mallorca begint hij nu iets van licht aan de horizon te zien.