'Onderzoek of Curaçao witwasmachine is voor goud uit Venezuela'

Volgens het Kamerlid moet er politieonderzoek komen naar de goudhandel op Curaçao en Aruba. ,,Kennelijk werken de eilanden als witwasmachine voor illegaal goud. We hebben het Recherche Samenwerkingsteam (RST) om fout geld op de eilanden te volgen. Dit lijkt me typisch een voorbeeld van foute geldstromen.”



Ook onderzoeksjournalist Ebus is van mening dat onderzoek nodig is naar de smokkel van Venezolaans goud naar Curaçao en Aruba. ,,Hier gaat zo’n enorme milieuschade achter schuil. De verantwoordelijkheid daarvoor strekt verder dan Venezuela alleen. Het is eenzelfde principe als met de bloeddiamanten. Ook de afnemer moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”