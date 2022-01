Onderzoekscommissie VS verzoekt Fox News-presentator om informatie over Capitoolbestorming

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die zich momenteel buigt over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, verzoekt Fox News-presentator Sean Hannity om vrijwillige medewerking. In tegenstelling tot meerdere andere vertrouwelingen van oud-president Donald Trump wordt Hannity niet gedagvaard.

De commissie vraagt Hannity in een brief om informatie ‘met betrekking tot het onderzoek’. Uit de brief blijkt dat Hannity zich in de aanloop naar 6 januari en na afloop van de Capitoolbestorming zorgen maakten over de strategie en het gedrag van de voormalige president. Dit maakt de onderzoekscommissie op uit sms-berichten tussen Hannity and Trumps stafchef Mark Meadows.

Uit de berichten zou blijken dat Hannity wist dat Trump en zijn team op 6 januari iets van plan waren. Op 5 januari sms'te hij dat hij zich 'grote zorgen maakte over de komende 48 uur'. Op de dag van de bestorming zei Hannity tegen Meadows dat Trump zijn aanhangers moest oproep om ‘vreedzaam het Capitool te verlaten'. In de aanloop naar de beëdiging van Joe Biden berichtte Hannity aan Meadows dat Trump zich verder moest onthouden van commentaar op de verkiezingsuitslag.

De onderzoekscommissie, waarin zowel Democraten als Republikeinen zitting hebben, zoekt uit wat het verband is tussen de toenmalige machthebbers in het Witte Huis en de Trump-aanhangers die het Capitool binnenvielen. Trumps ex-adviseur Steve Bannon en oud-stafchef Mark Meadows werden eerder gedagvaard om te getuigen.

De commissie meent dat Hannity ‘gedetailleerde inzicht heeft in Trumps gemoedstoestand’ en wil aanvullende informatie over de communicatie die Hannity voor, tijdens en na de Capitoolbestorming had met het Witte Huis. Met de bestorming wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen werd bekrachtigd, nadat Trump bleef volhouden dat hij de legitieme winnaar was. Voor verkiezingsfraude is tot op heden nooit bewijs gevonden.

De conservatieve presentator Hannity is een uitgesproken Trump-aanhanger. Tijdens het presidentschap van Trump diende hij als informeel adviseur en belden de twee regelmatig met elkaar. Ook verscheen Hannity bij politieke rally's van de toenmalige president en was Trump vaak te gast op Fox News.

Hannity heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de bestorming, maar heeft Trump nooit bekritiseerd voor zijn rol bij het opjutten van de menigte in Washington die dag. Wel heeft hij kritiek geuit op de commissie die de gebeurtenissen op 6 januari onderzoekt. De vraag is dan ook of hij aan het informatieverzoek zal voldoen. Zijn advocaat heeft het verzoek in behandeling, meldt CNN.