Ondeugend doof jongetje zet paus aan het denken: Ben ik zo vrij?

Explosie bij chemiefa­briek China: 22 doden, tientallen gewonden

2:17 Bij een explosie in een chemische fabriek in China zijn woensdag zeker 22 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond, een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de stad Zhangjiakou in het noorden van China.