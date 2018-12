Onduidelijkheid over aantal dodelijke slachtoffers

Kort na de bekendmaking van de aanslag, werd gesproken over vier dodelijke slachtoffers. Niet veel later werd dit aantal weer ontkracht en werd het dodental bijgesteldnaar drie. Vanmorgen werd het aantal dodelijke slachtoffers in een persbericht bijgesteld naar twee doden, negen zwaargewonden en vijf lichtgewonden.



Nog geen uur later trok justitie zelf een persbericht van de prefectuur in, waarin het aantal van twee dodelijke slachtoffers werd genoemd. Rond elf uur deelde de lokale overheid via Twitter dat er een fout was gemaakt en de bijstelling naar twee personen genegeerd moest worden. Tijdens een persconferentie van de officier van justitie is vanmiddag het aantal dodelijke slachtoffers gespecificeerd naar twee doden. Een derde persoon is hersendood verklaard.



Een van de doden is een Thaise toerist, meldt onder meer de Thaise ambassade in Parijs. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land gaat het om een 45-jarige man die met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk was. Het koppel was enkele uren voor de schietpartij in de stad gearriveerd. De vrouw raakte gewond. De man overleed door een kogel in het hoofd.