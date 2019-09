Onduidelijkheid over ‘arrestatie’ in Keniaanse moordzaak oud-topman Philips

UpdateDe politie in Kenia heeft twijfel gezaaid over het lot van de vrouw die sinds vanmiddag wordt verhoord in verband met de moord op Nederlander Tob Cohen (69). Bronnen dichtbij het onderzoek verklaarden tegenover onze nieuwssite dat Nancy Wettstein (63) als verdachte vastzit op het politiebureau maar mogelijk wordt zij als getuige ondervraagd.

Nieuwszender NTV Kenya meldde vanavond dat rechercheurs Nancy Kigwe Wettstein nog steeds aan het verhoren zijn en dat de politie niet mag zeggen of de vrouw als verdachte of getuige wordt aangemerkt. Dit omdat het Keniaanse Hooggerechtshof alle betrokkenen bij het moordonderzoek heeft verboden te praten over de ontwikkelingen in het onderzoek.

Nancy Wettstein is een goede vriendin van Cohens weduwe, hoofdverdachte in de zaak, en is geen onbekende in Kenia. Ze maakte naam als ‘haar- en schoonheidskoningin’ met een eigen opleidingsinstituut in Nairobi én is een nicht van Ngina Kenyatta, in de volksmond bekend als ‘Mama Ngina’. Zij is de weduwe van Kenia’s eerste president Jomo Kenyatta en de moeder van de huidige president Uhuru Kenyatta.

Wettstein bezocht de villa van Tob Cohen op 19 juli, een dag voor de verdwijning van de Nederlander. Ze had afgesproken met Cohens echtgenote en was in het gezelschap van twee ongure types, zo vertelde Cohen zijn zus uren later over de telefoon. De golfmagnaat en oud-topman van Philips vertelde haar ook dat hij de woning was ontvlucht omdat hij het zaakje niet vertrouwde. Cohen vreesde al geruime tijd voor zijn leven en was enorm achterdochtig.

Tekst loopt verder onder de foto.

Volledig scherm Nancy Wettstein © Screenshot NTV Kenya

Medeverdachten

Mogelijk waren de twee ongure types degenen die Cohen de volgende dag vermoordden. Cohens echtgenote Sarah Wairimu Kamotho (52) zit vast op verdenking van het beramen van de moord. Ze houdt vol onschuldig te zijn, maar medeverdachte Peter Karanja bekende volgens onze bronnen dat zij achter de moord zit.

Karanja, de vermeende minnaar van Cohens echtgenote en ceremoniemeester op het huwelijk van haar dochter, gaf de politie ook de namen van een stuk of vier personen die volgens hem betrokken waren bij de moord. Zij voerden volgens hem het ‘vuile werk’ uit, variërend van het martelen van de Nederlander en het dumpen van zijn lichaam in een lege watertank in diens tuin tot het dichtmetselen van de tankopening.

Op aangeven van Karanja werd Cohens zwaar toegetakelde lichaam op 13 september gevonden, acht weken na zijn verdwijning. Een ziekenhuisscan van het stoffelijk overschot wees uit dat beide handen waren gebroken, het linkerbeen verdraaid en de schedel was ingeslagen. Tob Cohen werd vorige week dinsdag begraven op een joodse begraafplaats in Nairobi. Hij was volgens zijn advocaat verwikkeld in een ‘vechtscheiding’ met zijn Keniaanse echtgenote, die hij na elf jaar huwelijk wilde verlaten.