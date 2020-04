Hoe kan het dat er in Nieuw-Zeeland relatief weinig doden vallen door de coronapandemie? Premier Jacinda Ardern kondigde in een vroeg stadium zeer strenge maatregelen af, nog voordat er ook maar één dode was gevallen. De premier oogst inmiddels wereldwijd bewondering om die strenge aanpak.

Terwijl veel landen de hoop op uitroeiing van het virus al hebben opgegeven, is dat precies het doel van eilandstaat Nieuw-Zeeland. Het land van de kiwi-vogel is de enige westerse natie die expliciet probeert het virus uit te roeien. Nieuw-Zeeland heeft een van de strengste lockdowns ter wereld, die al werd afgekondigd voordat ook maar een inwoner was bezweken aan Covid-19. Mensen worden op grote schaal getest en geïnfecteerde patiënten worden direct geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich ongecontroleerd verspreidt.

Wat ook meespeelt: de amper vijf miljoen Nieuw-Zeelanders leven op een oppervlakte van maar liefst 268.000 vierkante kilometer. Ter vergelijking: in Nederland wonen 17 miljoen Nederlanders op 33.883 vierkante kilometer. Terwijl het aantal doden bij ons is opgelopen tot ruim boven de 3000, telt Nieuw-Zeeland nog maar 11 doden, een ongekend laag sterftecijfer voor een ontwikkeld land. ,,Wij hebben het voordeel dat we op een eiland zitten. Alleen daarom al hebben we minder vliegverkeer dan andere landen’’, zei premier Ardern daar zelf over.

Boemerang

Ondertussen blijft ook het aantal besmettingen in Nieuw-Zeeland dalen. ,,We hebben de mogelijkheid om iets te doen wat geen enkel ander land heeft bereikt, namelijk het uitroeien van het virus, dat is nog steeds ons doel‘’, vertelde Ardern gisteren tijdens een persconferentie. De premier waarschuwde daarbij voor te snelle versoepeling van de beperkingen. Voor nu blijft het land op slot. Elke Nieuw-Zeelander die binnenkomt, zal eerst twee weken in een speciale quarantaine-unit moeten doorbrengen. Enkel thuisisolatie volstaat niet.

,,We mogen de maatregelen zeker niet te snel terugschakelen, anders kunnen we dat als een boemerang in ons gezicht terugkrijgen’’, aldus Ardern.

Overigens klinkt er niet alleen maar lof voor Arderns rigoureuze aanpak. Critici spreken van een vernietiging van de economie. Zelfs als Nieuw-Zeeland Covid-19 uitroeit, moeten de grenzen voor een groot deel van de wereld gedurende een aanzienlijke periode gesloten blijven om het virus buiten de poorten te houden. Dat betekent een flinke klap voor de toeristische sector, een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land.