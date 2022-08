Ongeloof om fatale val Roland (64) in Alpen: ‘Een van de meest ervaren klimmers van ons land’

zesde dodeEen Nederlandse bergbeklimmer is maandagnacht om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen, zo bevestigt de Zwitserse politie. Het gaat om de 64-jarige Roland Bekendam, een van de meest ervaren allround klimmers van Nederland, meldt de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV).

Bekendam gleed uit toen hij de 4491 meter hoge Täschhorn wilde beklimmen. Het is niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Het is al de zesde Nederlander in korte tijd die in bergachtig gebied valt en overlijdt. De NKBV wijt dat in de meeste gevallen aan een slechte conditie en onervarenheid.

Zeer ervaren

Bij Bekendam was dit geenszins het geval. In de afgelopen decennia heeft de Limburger tal van alpiene beklimmingen, alpiene rotsklimroutes en sportklimroutes gedaan. Hij startte zijn loopbaan in de bergsport als alpinist en maakte in Europa tal van aansprekende beklimmingen.

Verder ging hij meerdere malen op expeditie, onder meer naar Pakistan (Ogre, Trango Tower), Baffin Island, Nepal en Groenland. Bekendam was volgens de NKBV een ‘mentaal én fysiek sterke klimmer die alle disciplines van de sport beheerste’. Op z’n vijftigste klom Roland in Freyr zijn eerste 8a.

Bekendam heeft volgens de NKBV veel voor de organisatie betekend. Zo is hij onder andere actief geweest als redactielid van de Berggids en als voorzitter van de Commissie voor Expedities en de Alpiene Topsport.

Het incident

Over het fatale drama in de Alpen is nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat de in Maastricht geboren Bekendam maandag samen met een klimpartner de nacht doorbracht in een hut, ter hoogte van het Zwitserse dorpje Täsch. De twee verlieten de hut rond 03.15 uur om verder te gaan met hun klim. Op een hoogte van 3910 meter gleed Bekendam uit en viel in de flank van de berg naar beneden.

De vriend van het slachtoffer bleef ongedeerd, maar zag het drama wel gebeuren. Volgens de politie waren ze niet aan elkaar vastgebonden. De arts die na de val ter plaatse kwam kon alleen maar het overlijden van de Nederlander vaststellen. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart, bevestigt de politie.

Täschhorn

De Täschhorn, wat betreft hoogte de achtste berg van de Alpen, is volgens bergbeklimmers veruit de minst beklommen berg van de Mischabelketen. Alpinisten zijn daarom regelmatig helemaal alleen op de berg, of met een klein aantal andere groepen.

Volledig scherm De Alpen in de winter. © AFP

Veel dodelijke ongelukken

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) ziet deze zomer meer ongelukken onder Nederlandse wandelaars in de Europese bergen dan in de jaren ervoor. In het Oostenrijkse Tirol overleed maandag een 50-jarige Nederlander na een val van 80 meter van een berg. Een 41-jarige Nederlander overleed een paar dagen eerder door een val tijdens een bergwandeling in Zwitserland.

Een Nederlands echtpaar overleed zaterdag tijdens een wandeling in rotsachtig gebied in de Franse regio Ardèche. De vrouw (66) zou onwel zijn geworden door de hitte en een hersenbloeding hebben gehad. Haar man (72) wilde hulp halen, maar kwam ten val en kreeg een hartstilstand.

‘Door verminderde concentratie is misstap zo gemaakt’

Een derde van de dodelijke ongevallen in de bergen overkomt senioren, aldus NKBV-directeur Robin Baks. ,,Dat zijn vaak mensen met hart- en vaatziekten, die een slechtere conditie hebben. Bovenop een berg is door de hoogte minder zuurstof en is het vaak ook warmer, waardoor mensen onwel kunnen worden. Al die omstandigheden leiden ook tot een verminderde concentratie, waardoor een misstap zo gemaakt is.”

Onder de jongere wandelaars is het aantal dodelijk ongelukken tot nu toe beperkt, maar zij moeten wel vaker gered worden, ziet Baks. ,,Ze gaan zonder de juiste uitrusting naar boven of onderschatten de duur van de klim. Ook verdwalen jongeren vaker of worden ze overvallen door het weer. Op warme dagen kan het weer in de bergen zomaar omslaan naar onweer.”

Eerder deze week spraken we met de directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging over de risico's van wandelen in de bergen: