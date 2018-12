‘Ontmoeting Trump en Kim was een PR-stunt zonder inhoud’

'De realityshow zal in 2019 nog een tijdje voortduren', voorspelt The Economist. De Kims gaan op gezoek bij de Trumps en er wordt in het Trump-kamp vast gespeculeerd over een Nobelprijs voor de Vrede, voorspelt het Britse blad. Er moet worden voortgebouwd op 2018. Nadat hun top eerst nog een keer werd geannuleerd wegens laat geruzie kwam het er dan toch van. Kim Jong-un schreef een ‘ontroerende’ brief aan zijn nieuwe vriend Donald Trump die hem even liet kijken in The Beast kijken, zijn gepantserde limousine. Op zijn beurt fantaseerde de Amerikaanse president over hotels die gebouwd zouden kunnen worden op de nog ongerepte stranden van Noord-Korea. Iedereen zou er beter van worden nu Noord-Korea, volgens Trump in een tweet, ‘niet langer een nucleaire bedreiging vormde’.