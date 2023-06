Ontploffingsgevaar door grote bosbranden op voormalig militair oefenterrein in Duitsland

Met video Extreme luchtver­vui­ling in New York: ‘Zo beangsti­gend dat je geen kant op kunt, het is overal’

Ongekende beelden uit New York waar de beroemde skyline dagenlang nauwelijks te zien is door een mist van rook. Honderden bosbranden in Canada zorgen voor zware luchtvervuiling waardoor miljoenen inwoners amper de deur uit kunnen. De gevolgen zijn zelfs tot in Noorwegen merkbaar. Gaat dit vaker gebeuren?