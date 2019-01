Ontslag baas kliniek waar vrouw beviel die al 14 jaar in coma lag

video 'Afvallige’ Rahaf (18) smeekt Canada om asiel

9:53 De 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun smeekt Canada of een ander Engelstalig land om asiel. Dat deed de Saoedische vanmorgen via Twitter. Ze schrijft ook dat haar vader inmiddels in Bangkok is aangekomen, wat haar doodsbang maakt. Australië heeft laten weten de tiener een visum aan te bieden als blijkt dat zij een echte vluchteling is.