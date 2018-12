Ontslagbrief Mattis is aanklacht tegen Trump

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft op pijnlijke wijze zijn ambt neergelegd. De brief waarmee hij afzwaait, doet de ronde in Washington en is een hit op de sociale media.

Mattis, die twee jaar minister van Defensie was, noemt de VS ‘onmisbaar’ in de ‘vrije wereld’ en schrijft dat Amerika zijn eigen belangen moeilijk kan verdedigen zonder een goede relatie met de bondgenoten die door de wispelturige Donald Trump meer dan eens op de kast zijn gejaagd. Mattis suggereert dat de Amerikaanse generaals achter hem staan en zich grote zorgen maken over recente beslissingen van Trump, bijvoorbeeld om zich uit Syrië terug te trekken, waarvoor hij gisteren de warme felicitaties kreeg van Vladimir Poetin.

‘Mijn ideeën, dat bondgenoten met respect dienen te worden behandeld en dat we scherp moeten letten op kwaadaardige spelers en strategische tegenstanders, worden breed gedragen. Omdat u recht heeft op een minister van Defensie die meer op uw lijn zit, wat dit onderwerp en andere onderwerpen betreft, denk ik dat het enige juiste is dat ik aftreed’, aldus Mattis.

Trumps goede relatie met Vladimir Poetin zit Mattis ook niet lekker. ‘Ik denk dat we vastbesloten en resoluut moeten zijn in de benadering van landen waarvan de strategische belangen steeds meer spanning opleveren met de onze. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld China en Rusland een wereld willen scheppen die past bij hun autoritaire model om hun eigen belangen te bevorderen ten koste van hun buren, van Amerika en van onze bondgenoten. Daarom moeten we alle middelen van de Amerikaanse macht inzetten voor een gemeenschappelijke verdediging.’