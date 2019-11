Ontsnapte Belgische IS-vrouw opgepakt in Turkije: ‘zwaarbewaakte grens’ blijkt terroristen niet tegen te houden

Eén van de Belgische vrouwen die vorige maand uit een IS-gevangenenkamp in Syrië konden ontsnappen, is in Turkije opgepakt. Ze zou de grens zijn overgestoken met de hulp van smokkelaars. De grens die volgens de Belgische regering zó goed wordt bewaakt dat men echt niet voor de terugkeer van terroristen hoeft te vrezen.

Fatima Benmezian (24) uit Borgerhout zat vast in Ain Issa, een Koerdisch gevangenenkamp in het noorden van Syrië, toen de Turkse invasie begon. Zij zou één van de eersten zijn geweest die in de chaos konden ontsnappen - nog vóór het kamp volledig leegliep en ook de beruchte Antwerpse weduwen Bouchra Abouallal (26) en Tatiana Wielandt (27) daar met hun kinderen vertrokken. Dat duo zou zich nog altijd in Syrië bevinden - in de handen van een pro-Turkse militie, naar verluidt.

Over Benmezian werd kort na haar ontsnapping gemeld dat ze terug bij IS zou zijn beland. Tegen haar wil, zo luidde het, want ze had zich eigenlijk al van de terreurgroep afgekeerd. Het was een Française met wie Benmezian ontsnapt zou zijn, die aan haar familie vertelde dat ze door IS'ers waren "opgevangen" en terug "naar de woestijn" gebracht zouden worden. Maar ofwel was dat een misverstand, ofwel is Benmezian daar toch weer kunnen vertrekken. Want vorige vrijdag werd ze in Turkije opgepakt, aldus een zeer goed ingelichte bron.

Geen hotel

Dat zou zijn gebeurd in Kilis, een stad die op de grens met Syrië ligt, maar zeker niet de dichtstbijzijnde grensovergang is. Vanuit Ain Issa is het minstens 240 kilometer rijden, door gebied dat respectievelijk door de Koerden en de Turken wordt gecontroleerd. De grens zou Benmezian over zijn geraakt met de hulp van smokkelaars, tegen betaling wellicht. De kans is groot dat ze zich daarna doelbewust heeft laten oppakken, hopend dat de Turkse autoriteiten haar snel terug naar België sturen.

Het bewind van president Recep Tayyip Erdogan heeft al meermaals aangekondigd dat het dat zal doen. Afgelopen weekend zei diens binnenlandminister Suleyman Soylu dat Turkije "geen hotel is voor IS'ers" en gisteren voegde hij nog toe dat Ankara alle buitenlandse IS'ers naar hun landen van herkomst zal terugsturen, zelfs als die landen intussen de nationaliteit van hun IS'ers ingetrokken hebben.

Beschamend

De kans is dus wel heel reëel dat Benmezian, die in België al bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld is, één dezer dagen op een vliegtuig richting België wordt gezet. Zo zou zij nog eerder kunnen terugkeren dan de tientallen kinderen van Syriëstrijders over wie de Belgische regering beweert dat ze welkom zijn, maar voor wie er niets wordt gedaan. En het is zo mogelijk nog beschamender voor onze ministers dat ze alweer een foute inschatting hebben gemaakt - waardoor ze weer achter de feiten aanhollen.

Toen de Turkse invasie begon, stelde binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) dat er geen IS'ers zouden ontsnappen. ,,De Fransen en Britten zorgen wel dat die in hun kampen blijven", zei hij. Drie dagen later waren de eerste ontsnappingen een feit. ,,Maar het gaat slechts over vrouwen", suste justitieminister Koen Geens (CD&V). ,,De mannen zitten een heel eind van waar er gevechten zijn." Op datzelfde ogenblik lag er al minstens één mannengevangenis onder vuur, met ontsnappingen tot gevolg - en drie dagen later meldde het OCAD dat er ook twee mannelijke Belgische IS'ers waren ontsnapt.

Zeef

Toen luidde het dat de Belgen niet hoeven te vrezen dat die ooit terug in Europa geraken. ,,De Turkse grens is immers gesloten en zeer streng bewaakt", verzekerde Geens. Ook dat blijkt nu een illusie te zijn. ,,Die grens is een zeef", zegt een ingewijde tegen deze nieuwssite.