Ontvoerde Kayla na zes jaar teruggevonden nadat winkelmedewerker haar herkent van Netflix-serie

met videoDe Amerikaanse Kayla Unbehaun is zes jaar na haar verdwijning teruggevonden nadat een winkelmedewerker het meisje herkende in een Netflix-serie. Kayla werd in 2017 ontvoerd door haar moeder Heather en sindsdien ontbrak ieder spoor. Haar vader zocht jarenlang naar de dochter en gaf de moed niet op.

Kayla was negen jaar toen ze op 4 juli 2017 op bezoek ging bij haar moeder in Chicago, in de Amerikaanse staat Illinois. Haar vader Ryan had sinds begin dat jaar de volledige voogdij over het meisje. Wel mocht ze af en toe haar moeder bezoeken. Maar toen Ryan haar op 5 juli weer wilde ophalen in Chicago, waren moeder en dochter spoorloos.

Volgens de politie zou de moeder voor het laatst gezien zijn terwijl ze spullen op het dak van haar auto aan het inpakken was, meldt NBC News. Familieleden zouden hebben laten weten dat ze op een kampeertrip naar een onbekende locatie in Wisconsin ging. De moeder zou met Kayla weer terugkeren om haar over te dragen aan de vader, maar dat bleek niet het geval.

Volledig scherm Kayla en haar vader. © National Center for Missing and Exploited Children

Er werd kort na haar verdwijning een arrestatiebevel uitgevaardigd voor ontvoering. De vader startte met de politie een grote zoektocht naar het meisje, maar zonder succes. Daarom werd ook de Netflix-serie Unsolved mysteries ingeschakeld, die gaat over ontvoeringen door ouders. Afgelopen november was een aflevering over deze vermissing te zien op Netflix.

Moeder aangehouden

Afgelopen zaterdag werd Kayla opgemerkt door een medewerker van een winkel in Asheville, in de staat North Carolina. Die herkende haar uit de aflevering. Ze waarschuwde de politie, waarna Heather kon worden aangehouden. De moeder zit nog steeds vast. Volgens NBC Chicago is Kayla opgevangen door de instanties in North Carolina. Ze wordt naar verwachting op korte termijn herenigd met haar familie en teruggebracht naar Illinois.

We vragen nu om onze privacy te respecte­ren, zodat we elkaar weer kunnen leren kennen en een nieuwe start kunnen maken Vader Ryan

De vader is ‘dolblij’ dat zijn dochter na zes jaar weer teruggevonden is, zegt hij in een verklaring via de non-profitorganisatie National Center for Missing & Exploited Children. Hij bedankt iedereen voor het verspreiden van de berichten over haar vermissing. ,,We vragen nu om onze privacy te respecteren, zodat we elkaar weer kunnen leren kennen en een nieuwe start kunnen maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De 9-jarige Kayla verdween in 2017 met haar moeder. © National Center for Missing and Exploited Children