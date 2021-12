Ontvoerde Nederlander in Spanje vermoedelijk slachtoffer van Franse huurmoordenaars

Dat meldt de Spaanse nieuwssite Niusdiario op basis van politiebronnen. Het gaat om geluidsopnames die zijn gemaakt tijdens een onderzoek naar drugshandel door een groep Franse criminelen. De Spaanse nationale politie plaatste daarbij met goedkeuring van een onderzoeksrechter in Torremolinos een omgevingsmicrofoon in het voertuig van de hoofdverdachte.

Op zondag 9 augustus 2020 horen de onderzoekers een gesprek waaruit blijkt dat de verdachten op zoek zijn naar een Nederlander van Marokkaanse afkomst. Ze spreken over de auto’s waarmee hij zich verplaatst - in het bijzonder een ‘aangepaste’ Mercedes Mansory - de plaatsen waar hij vaak komt, hoe ze hem kunnen lokaliseren en dat er een aanslag op zijn persoon moet worden gepleegd. De mannen hebben het ook over een witgouden horloge van het Zwitserse merk Richard Mille.

Daarna volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Het Nederlandse doelwit wordt het weekend daarop bij een tankstation beroofd van zijn klokje met een geschatte waarde van zo'n 400.000 euro. Weer een week later wordt hij ontvoerd na een restaurantbezoek met zijn partner in Nuevo Andalucía, een residentiële wijk in Marbella vlakbij de exclusieve jachthaven. Twee voertuigen waarvan eentje met blauw zwaailicht rijden de Mercedes Mansory van de Nederlander omstreeks 22.00 uur klem vlakbij het restaurant. Uit de wagens springen acht mannen in politie-uniformen die hem onder bedreiging van vuurwapens dwingen uit te stappen en mee te komen. Het zijn als agenten verklede criminelen, blijkt al snel.

Huurmoordenaars

24 uur na de ontvoering registreren de Spaanse onderzoekers een nieuw gesprek. Een vriend van het slachtoffer stapt in het afgeluisterde voertuig en vraagt om uitleg. De Franse drugsverdachte zegt dat de Nederlander zich in een villa in Marbella bevindt waar Franse huurmoordenaars verblijven die minstens een tiental mensen vermoordden aan de Costa del Sol. ,,Ze zitten bij ons en iedereen is bang voor hen. Dit jaar zijn er veel mensen uit Frankrijk. Ze komen om iets te doen en vertrekken daarna weer’’, legt de Fransman uit.

De liquidatie van een Fransman van Marokkaanse afkomst in Marbella leidt de politie enkele dagen later naar de bewuste villa. Agenten arresteren drie verdachten met antecedenten voor beroving, ontvoering met foltering of moord. Van de verdwenen Nederlander ontbreekt elk spoor. Onder de drie arrestanten bevindt zich de hoofdverdachte in het onderzoek naar drugshandel. Het Openbaar Ministerie in Torremolinos laat hem vrij voordat ze een bericht over zijn aanhouding heeft gedeeld met haar collega's in Marbella, die de ontvoering onderzoeken. De Franse verdachte is sindsdien ook spoorloos verdwenen.

Drugsverdachte in Nederland

De initialen van de ontvoerde Nederlander zijn volgens de Spaanse nieuwssite J.B. Hij zou uit de entourage komen van een Marokkaanse ex-politicus en dissident die in Nederland verblijft en wordt verdacht van drugshandel. J.B. was mogelijk een van diens partners, meldde de lokale nieuwssite Marbella24horas enkele dagen na de ontvoering. Daarbij zou het om chantage gaan of om een afrekening.

