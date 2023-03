Ontvoering Amerikanen in Mexico was vermoedelijk vergissing, twee van de vier zijn dood

UpdateDe ontvoering van vier Amerikanen in het noordoosten van Mexico, vrijdag, was vermoedelijk een vergissing. Dat heeft de procureur-generaal van de staat Tamaulipas dinsdag bekendgemaakt. Eerder op de dag meldde de gouverneur dat twee van de vier dood zijn en dat er een verdachte is aangehouden.

De dominante lijn in het onderzoek is volgens de procureur-generaal dat de ontvoering was gebaseerd op een verkeerde identiteit. Familieleden hadden eerder al tegenover Amerikaanse media verklaard dat de vier naar de stad Matamoros waren gereden voor plastische chirurgie. Een van hen zou een buikwandcorrectie krijgen waarbij oppervlakkig vet alsook het overschot aan huid zou worden verwijderd.

Een van de overlevenden is gewond, zei gouverneur Americo Villarreal in een telefoongesprek met de Mexicaanse president tijdens een persconferentie. Een Mexicaanse functionaris verklaarde aan persbureau Reuters dat de twee doden mannen zijn. Een vrouw en een andere man die de ontvoering overleefden, zijn volgens hem in veiligheid gebracht en staan onder de hoede van de autoriteiten.

De Amerikanen reden vrijdag vanuit het uiterste zuiden van Texas de Mexicaanse grensstad Matamoros binnen in een witte minibus met kentekenplaten uit North Carolina. ,,Kort nadat ze Mexico waren binnengereden, schoten niet-geïdentificeerde schutters op de passagiers in de minibus. Alle vier de Amerikanen werden in een voertuig geplaatst en door gewapende mannen weggevoerd”, aldus de FBI.

Geweld

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei eerder dat de Amerikanen vermoedelijk naar het land waren gekomen om medicijnen te kopen. Mogelijk waren ze vervolgens verstrikt geraakt in een confrontatie tussen criminele groepen. Matamoros, gelegen nabij de grens bij Brownsville, Texas, wordt geteisterd door geweld in verband met drugshandel en andere georganiseerde misdaad.

De snelwegen van Tamaulipas zouden behoren tot de gevaarlijkste in Mexico vanwege de dreiging van ontvoering en afpersing door criminele bendes. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Tamaulipas af vanwege misdaad en ontvoering.

De FBI loofde een beloning uit van 50.000 dollar (46.860 euro) voor hulp bij het vinden van de ontvoerde Amerikanen en het arresteren van de schutters en ontvoerders. Amerikaanse president Joe Biden werd op de hoogte gesteld van de ontvoering.