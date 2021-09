Ontvoering Eitan (6) na kabelbaandrama: grootvader ondervraagd in Israël

Crash met Nederland­se auto in Italië, bestuurder met noorderzon vertrokken

11 september In de Noord-Italiaanse stad Monza (regio Lombardije) is gisteravond een auto met een Nederlands kenteken betrokken geraakt bij een zwaar ongeluk. De bestuurder van het wrak was na het ongeval nergens te bekennen. De Italiaanse politie is een onderzoek begonnen om de eigenaar van het voertuig te achterhalen.