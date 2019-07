Ontwerpers Erasmusbrug betrokken bij nieuwe kabelbaan tussen China en Rusland

‘Misbruik­mil­jar­dair’ Epstein gewond in cel

7:31 De Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die verdacht wordt van seksueel misbruik van jonge meisjes, is op mysterieuze wijze gewond geraakt in zijn cel in New York. Volgens Amerikaanse media wordt hij op dit moment in de gaten gehouden in het kader van zelfmoordpreventie.