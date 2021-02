Ontwikkelaar van Russisch vaccin revancheert zich na kritiek: zelfs Europa heeft nu interesse

Voor de coronapandemie was het nationale onderzoekscentrum epidemiologie en microbiologie, genoemd naar N.F. Gamaleja, relatief onbekend. Wat wetenschappelijke resultaten betreft, kwam het niet voor in de top honderd van het blad Nature en zelfs niet in de Russische top vijftig van universitaire instellingen.



Maar toen een jaar geleden het gevaarlijke coronavirus vanuit China en Europa naar Rusland oprukte, lag de naam Gamaleja plots op alle Russische lippen bestorven. In samenwerking met het wetenschappelijke centrum van virologie en biotechnologie Vektor in Novosibirsk ging de staf vol overtuiging het gevecht aan met het coronavirus.



Ervaring was er genoeg. Het centrum werd al in 1891 opgericht en kreeg de naam van Nikolaj Gamaleja (1859-1949), een in het Oekraïense Odessa geboren arts, microbioloog en epidemioloog. Hij had gewerkt in Parijs onder Louis Pasteur, wiens vaccins ziektes als hondsdolheid en miltvuur onder controle hadden gebracht.



Terug in Rusland zette Gamaleja zich aan de ontwikkeling van vaccinaties voor Sovjetmilitairen tegen de pokken. In de jaren erna leidde het instituut, waar tegenwoordig zo’n 1200 mensen werken, een vrij geruisloos bestaan en bedacht het verschillende inentingsprogramma’s tegen griep en verkoudheid.