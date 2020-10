Onvermoeibare Trump zet eindsprint in

De president blijft tijdens zijn rondgang de ernst van de nationale coronaramp relativeren. In Lumberton, North Carolina, zei hij zaterdag dat de Amerikaanse coronavirus-epidemie ‘buiten proportie was opgeblazen’. Hij bespotte zijn democratische rivaal Joe Biden omdat die in het laatste televisiedebat tussen de twee onheilspellende waarschuwingen had gegeven voor ‘een sombere winter’. In het hele land zijn meer dan 8,5 miljoen besmettingen gemeld en ruim 223.000 doden, volgens een telling van het Covid Tracking Project.

Er zijn nog maar negen dagen te gaan tot de verkiezingen van 3 november. In de diverse nationale peilingen heeft Biden een gemiddelde voorsprong van acht punten. Trump moet op de valreep munt slaan uit de veel kleinere verschillen belangrijke swing-staten als Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida, Ohio en North Carolina. Daar is de achterstand soms minimaal of staat hij soms nog steeds voor.

Volledig scherm Trump spreekt aanhangers toe in Lumberton, North Carolina. © AFP

Tot dusver hebben meer dan 39 miljoen Amerikanen per post gestemd, terwijl bijna 18 miljoen al lijfelijk hebben gestemd, aldus een telling van het United States Election Project. Waarnemers rekenen nog wel op een aantal vuile streken van beide partijen. Het is traditie dat er in de laatste dagen voor de verkiezingen nog wat spraakmakende onthullingen komen over de kandidaten. Behalve dat moet ook rekening worden gehouden met ondermijnende input van buitenlandse mogendheden als Rusland en China. Ook zij kunnen de uitslag nog beïnvloeden, denkt Allan Lichtman, de veel geraadpleegde Amerikaanse hoogleraar die tot nu toe de uitslag van alle recente verkiezingen perfect voorspelde.

Volledig scherm Allan Lichtman © Hollandse Hoogte / AFP

,,Trump wordt de eerste zittende president sinds George W. Bush in 1992 die een herverkiezing verliest", weet Lichtman nu heel zeker. Dat verlies is onder meer voorspelbaar door het gedrag van Trump maar heeft ook demografische redenen, aldus Lichtman tegen persbureau Reuters. ,,De Republikeinen moeten het hebben van oude witte mannen zoals ik. En helaas kun je er daarvan niet meer maken en wij worden ook geen 150. Wat de Republikeinen nu proberen is de Democratische basis van jongeren en minderheden te onderdrukken door ze het stemmen te bemoeilijken. Daarnaast is de Russische interventie echt een probleem. De Russen zijn helemaal terug en hebben veel geleerd de afgelopen vier jaar over hoe ze ons systeem kunnen beïnvloeden.”

Nu de presidentsverkiezingen hun laatste week ingaan, lijkt een meerderheid van de Amerikanen overigens bereid de uitslag te accepteren, ook als hun favoriete kandidaat verliest, zo blijkt uit een peiling van Reuters / Ipsos. Het laatste onderzoek, uitgevoerd van 13-20 oktober, toont aan dat 79 procent van alle Amerikanen (inclusief 59 procent van degenen die willen dat Trump een tweede termijn krijgt), een eventuele overwinning van uitdager Joe Biden aanvaardt.