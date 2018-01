Onvoldoende stemmen in de Senaat, Amerikaanse overheid op slot

Democraten geven de schuld aan de Republikeinen: zij hebben met meerderheden in beide kamers van het Congres én een partijgenoot in het Witte Huis alle macht, maar zijn niet in staat die effectief in te zetten en de overheid open te houden. Republikeinen vinden echter dat de schuld bij Democraten ligt. Zij weigeren in te stemmen met een begroting zolang er geen oplossing is voor zo’n 800.000 illegale immigranten die als kind het land in zijn gekomen, ‘dreamers’ genaamd. Zij dreigen na een jeugd in de VS het land uitgezet te worden. Het Witte Huis noemde de sluiting in een verklaring zojuist de ‘Schumer Shutdown’, naar Chuck Schumer, de leider van de Democraten. ,,We onderhandelen niet over de status van illegale immigranten terwijl Democraten onze wettige burgers gijzelen met hun roekeloze eisen.”



Meteen na het dichtdraaien van de federale geldkraan heeft de Amerikaanse president Donald Trump keihard uitgehaald naar de Democratische leden in de Senaat. ,,De roekeloze eisen van de democraten hebben er nu voor gezorgd dat ons land gegijzeld is en militairen en hulpverleners niet kunnen worden ingezet", schreef de president op Twitter.