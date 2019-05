Onweersbuien en tornado’s eisen drie levens in Amerikaanse staat Missouri

Woensdagavond laat werd het zuidwesten van de Amerikaanse staat getroffen door een tornado. In het gebied rond de steden Joplin, Golden City en Jefferson City zijn meerdere gewonden en drie doden gevallen, meldt NBC News. Hoe ernstig de aangerichte schade in de steden is, moet nog duidelijk worden. Het totale dodental van het noodweer komt nu uit op vijf. Eerder deze week kwamen ook al twee mensen om het leven in Oklahoma en Iowa.

De timing van de tornado in Joplin is voor veel van de inwoners pijnlijk. Het was woensdag precies acht jaar geleden dat er in de stad een verwoestende storm huis hield. Daarbij kwamen 158 mensen om en werden delen van de stad met de grond gelijk gemaakt.

Wateroverlast

In de naburige staat Oklahoma is de wateroverlast de grootste zorg. Straten staan blank en rivieren dreigen te overstromen. De ongeveer 600 inwoners van Webber Falls is gevraagd te evacueren omdat de Arkansas-rivier op het punt staat buiten haar oevers te treden.

Bekijk hier hoe een huis in Oklahoma wordt meegesleept door de rivier de Cimarron.

Volledig scherm Een tornado in Sperry, in het aan Missouri grenzende Oklahoma, zorgde eerder deze week al voor overstromingen. © AP