'Onzedelijke danser' Job vrijgelaten uit Cambodjaanse cel

De in Cambodja vastgehouden Nederlander Job van der W. is vrijgelaten uit de gevangenis. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt dit maar wil verder geen bijzonderheden geven. Van der W. zou het Aziatische land in de nacht van dinsdag op woensdag hebben verlaten.

De Nederlander werd vorige maand aangehouden op beschuldiging van 'onzedelijk dansen' tijdens een door westerse toeristen bezocht 'let's get wet'-feestje rond een zwembad in een villa in de populaire vakantiestad Siem Reap. Een voorlichter van de rechtbank van de gelijknamige provincie Siem Reap meldde maandag dat een aantal van de 'dirty dancing westerners' het land zouden worden uitgezet wegens 'het verspreiden van foto's' in de sociale media van 'suggestieve dansen' die beledigend zouden zijn geweest voor Cambodjaanse zeden. De Nederlander Job van der W. werd samen met een Noor en een Brit beschouwd als medeorganisator van het feestje. Volgens het Cambodjaanse strafrecht riskeerde hij samen met de twee anderen tot een jaar celstraf als vaststond dat hij aanstootgevende foto's zou hebben gepubliceerd via de sociale media, aldus de Britse zender Sky News.

Maar dat blijkt dus allemaal niet het geval. Via de Cambodjaanse advocaat van Van der W. werd duidelijk dat de Nederland het land kon verlaten. Of hij direct terugkeert naar Nederland of dat hij in Azië blijft, wilde de woordvoerder van Buitenlandse Zaken niet zeggen.

Steun

Op Facebook bedankt Job van der W. iedereen voor de steun die hij heeft gekregen maar ontkent hij ook elke schuld. ‘Ik wil benadrukken dat we op geen enkel moment betrokken waren bij pornografische activiteiten, zoals door sommige media foutief is vermeld. Dit draait om foto’s die tenminste drie tot vier jaar oud zijn en die met ons niets te maken hebben. Onze advocaten zoeken nu datumstempels en originele bronnen om dit aan te tonen. Ook zijn we in afwachting van hun advies om te kijken wat we kunnen ondernemen in verband met de schade die dit ons heeft berokkend.’

Los hiervan bevestigt hij dat het bezoek aan het zwembad ‘geen gebrek aan respect was naar het Cambodjaanse volk en hun cultuur. Onze advocaten zullen hier later op terugkomen’.

'Geen idee'

De Nederlander zat vast samen met een Brit en een Noor. Andere verdachten werden eerder vrijgelaten. De enige twee vrouwen in het gezelschap, de Canadese Eden K. en Jessica D. zijn inmiddels thuis aangekomen. "Ik had geen idee dat deelname aan een zwembadfeestje beledigend kon zijn voor de Cambodjaanse cultuur", aldus de 19-jarige K. . Eerder verklaarden andere deelnemers - de meesten waren afkomstig uit Groot-Brittannië - aan het feestje dat er niemand bloot was geweest en dat er ook geen pornografisch materiaal via de sociale media was verspreid.