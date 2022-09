Ooggetuigen begrafenis Diana: ‘Zelfs voor nuchtere Hollanders overweldigende ervaring’

‘Nooit meer zo’n saamhorigheid gezien’

Menno Overvelde: ,,In de periode van het overlijden werkte ik in het hotel van The Lindo Wing in Londen. In deze geboortekliniek zijn veel royalties geboren, dus het koningshuis leefde heel erg in het gebouw. De eerste beelden van de begrafenis bekeek ik in mijn kantoor, samen met huilende medewerkers. Uiteindelijk ben ik toch gaan rennen naar Marble Arch, dat beroemde monument in Londen, op het moment dat de stoet voorbij kwam rijden. Dat was de eerste keer dat ik mensen zag klappen bij een begrafenis. Er was zoveel verdriet, mensen huilden alsof er een familielid was overleden. Ik heb sindsdien niet zo’n saamhorigheid gezien. En 25 jaar later kan je nog steeds niet om Diana heen. Er is altijd wel een tv-programma of special rondom haar.”