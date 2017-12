Ook al zijn ze wees, zusjes staan na aanslag Manchester niet alleen

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering zeven: de bomaanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester maakte in één klap wezen van de zussen Alex en Patrycia Klis. Met benefietavonden én veel liefde helpen vrienden ze nu verder.

Volledig scherm © ANP Het is een koude avond in York, Engeland, deze 1 december. Het miezert. In de nauwe straatjes en op de pleinen van de stad schuifelen de bezoekers van de kerstmarkt onder de luifels van de houten kramen door.



Iets verderop, in een propvol, warm zaaltje staan 350 mensen rond een boksring. Ze zijn klaar voor een avond vol bier, veel geschreeuw en soms bloed. Maar nu zwijgen al die mensen nog.



Midden in de boksring staat Megan, ze leest met een snik in haar stem 22 namen voor. Van mensen die er niet meer zijn. Aan de zijkant slaan twee zussen de armen om elkaars middel. Megan kijkt naar ze en zegt: ,,Ik ben zo trots op hen. Want de klap die ze moesten verwerken was zó groot.'' Daarna zweven de tonen van Ariana Grande’s One Last Time door de zaal.

Volledig scherm Megan Hewitson las in de boksring de 22 namen voor van de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Daarna wordt ze omhelst door haar vader James. Rechts organisator: Annoula Wilby. © ANP

Grote gebeurtenis

Volledig scherm © facebook Dit is een klein verhaal over een grote gebeurtenis. Over hoe vrienden en kennissen twee jonge vrouwen, twee zussen, steunen met hoop, liefde én geld. Twee zussen uit York die op 22 mei van dit jaar hun ouders verloren bij de bomaanslag na het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena.



Het grote verhaal is de wereldwijde terreurcampagne die IS al jaren voert tegen alles en iedereen die het niet met de terreurgroep eens is, moslim of niet-moslim. Er was al dood en verderf in Parijs en Brussel, in Istanboel en Bagdad. Op 22 mei van dit jaar vloeide het bloed in Manchester, bij het concert van Ariana Grande, bezocht door gillende tienermeisjes met pluchen kattenoortjes op hun hoofd. Daarna trok de karavaan van de terreur verder door 2017: langs Barcelona, New York, de Sinaï. We raken eraan gewend, de echo’s van de bommen klinken slechts nog door bij officiële herdenkingen.

Helpen

Volledig scherm © ANP Het kleine verhaal gaat over hen die achterblijven, die vallen en weer moeten opstaan. En daarbij geholpen worden door vrienden, kennissen en soms wildvreemden. ,,Het gaat om twee van ons, Alex en Patrycia Klis, hier in York'', zegt Annoula Wilby, één van die vrienden. ,,Dan komt de stad dus samen en doen we er iets aan.'' Daarom staan er op deze decemberavond een paar honderd mensen langs een boksring.



Het is 23 mei, vier uur na de aanslag, als Alex Klis (20) dit op Facebook zet: 'Iedereen die nu ergens op een veilige plaats of een ziekenhuis is en die mijn ouders ziet, please, please, laat het me weten. Ze worden sinds de aanslag vermist'. Ze zet er een foto van haar ouders bij, Angelika (39) en Marcin (42). Twee Polen die begin deze eeuw naar Groot-Brittannië zijn geëmigreerd, daar werk hebben gevonden en er hun dochters hebben opgevoed. De foto is eerder die dag genomen: ze poseren lachend voor een gebouw vlakbij de concertzaal. Vlak daarvoor zijn ze aangekomen vanuit York, twee uur rijden, en hebben ze hun dochters Alex en Patrycia en vriendin Megan afgezet bij de concertzaal.

Bom

Wat Alex om drie uur ’s nachts weet: haar ouders zouden op hen wachten bij de foyer, de uitgang van de concertzaal. Daar had haar moeder speciaal nog over gebeld. Wat ze ook weet: dat is precies de plek waar de bom is afgegaan. Een bom meegenomen in een rugzak door Salman Abedi, een 22-jarige in Manchester geboren, door IS geradicaliseerde moslim. Bij de aanslag zijn 23 mensen, waaronder Abedi zelf, omgekomen.

Een dag later post Alex weer op Facebook: wederom een foto van haar ouders, maar nu omgeven door kaarsjes. Angelika en Marcin zijn dood. In een fractie van een seconde, de tijd die het kost om de ontsteking van een bom in te drukken, zijn Alex en Patrycia wezen geworden.

Terug naar York, ruim zes maanden later. Alex en Patrycia poseren op de rand van de boksring voor de fotograaf van deze krant. Een interview over wat hen is overkomen, willen ze nog niet. Daarvoor is de pijn nog te vers, te ruw.

Volledig scherm Salman Abedi. © REUTERS

Let op, hieronder schokkende archiefbeelden van de bomaanslag.

Huilen

,,Alex en Patrycia houden elkaar nu overeind. Maar de echte klap zal nog wel een keer komen'', vertelt Annoula Wilby. Ze is de moeder van het beste vriendinnetje van Patrycia. En alhoewel Alex (20) nu officieel de voogd van Patrycia (14) is, voelt Wilby zich ook een ouder voor alle twee. Ze praat met ze, houdt van ze en ging samen met hen en Megan terug naar Manchester voor het o zo emotionele benefietconcert dat Ariana Grande er op 4 juni hield. ,,O man, wat hebben we daar met zijn vieren staan huilen.'' De tv-kijkende wereld huilde met hen mee.

Wilby organiseerde ook drie benefietbijeenkomsten om geld in te zamelen voor het Klis Family Fund. ,,We willen 20.000 pond bij elkaar krijgen, om hun leven wat gemakkelijker te maken.'' Vanavond in de Tramways Social Club is de laatste: een Fight Night. Kaartjes zijn 25 pond, opbrengst is voor het Family Fund. Het zijn gevechten tussen mensen die special voor deze avond in oktober begonnen zijn met trainen en nu voor het eerst écht in een ring stappen.

Ooggetuigen vertellen over de aanslag vlak na de aangrijpende gebeurtenis.

Sponsorgeld

Mensen zoals Beth Darbyshire: ,,Patrycia en Alex wonen bij mijn ouders in de buurt. Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik vind het zo verschrikkelijk wat er gebeurd is.'' Dus ging ze trainen, haalde ze sponsorgeld op en steekt ze vanavond haar paars gelakte nagels in een stel bokshandschoenen en vindt ze het geen probleem dat ze klappen krijgt.

Net zoals de lokale aannemer Wayne Wheatland niet maalt om de extra uren die hij en zijn werknemers de afgelopen weken in een make-over van de woning van de zussen hebben gestoken. Bijna iedereen die meedeed werkte of leverde tegen zwaar gereduceerd tarief. ,,Het is de beste en meest eervolle klus die ik ooit heb gedaan. We willen ook per se dat het voor Kerstmis klaar is, zodat ze dat daar kunnen vieren'', meldt hij via Facebook.

Volledig scherm Annoula Wilby. © ANP

Nog niet ontvangen

Het is, zoals Annoula Wilby zegt, extra hulp. Bovenop de officiële ondersteuning vanuit het Manchester Emergency Fund. ,,Nabestaanden krijgen een bedrag van 280.000 euro per overledene. Een familie die twee mensen heeft verloren, kan dus in principe twee keer dat bedrag krijgen'', zegt een woordvoerder. Volgens Wilby krijgen de zussen één keer 280.000 euro. ,,En dat hebben ze nog niet ontvangen.''

Maar het gaat om veel meer dan ponden op deze Fight Night. De boksers dragen T-shirts met een foto van het gezin Klis erop. De zaal zingt Happy Birthday voor Patrycia die vandaag 14 is geworden. Er is een grote verjaardagstaart met een foto van Justin Bieber erop.

Volledig scherm © ANP

Families

Aan het einde van de avond zegt de speaker: ,,Vanavond ging het om één familie, maar eigenlijk gaat dit over heel veel families. Vanavond zijn we één voor Manchester, we steunen jullie.'' Of zoals Annoula Wilby het eerder op de avond uitlegde: ,,We zullen nooit echt begrijpen waarom die jongen die bom heeft laten ontploffen, maar we weten wel dat het heel erg verkeerd was. Vanavond zeggen we: jij hebt dat gedaan, maar wij staan hier samen en vechten terug. Want als je bang wordt, heb je verloren.''