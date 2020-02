Ook Bloomberg heeft nu een probleem met vrouwen

,,Als vrouwen waardering willen voor hun hersenen moeten ze vaker naar de bibliotheek gaan in plaats van naar Bloomingdale”. Het had bij Voetbal Inside gezegd kunnen zijn maar het werd opgetekend uit de mond van Michael Bloomberg (78). Hij is de miljardair die denkt Donald Trump (73) als enige te kunnen afhouden van een tweede ambtstermijn.

En hij wilde dat hij het niet gezegd had. Maar ja, Bloomberg zei het dus wel, dat Amerikaanse vrouwen als ze serieus genomen willen worden niet zo vaak moeten winkelen in dat sjieke warenhuis. Geen handige quote als je straks de stemmen van juist het vrouwelijk deel van het electoraat hard nodig hebt.

Net als Donald Trump heeft Bloomberg ook wel wat te stellen gehad met vrouwonvriendelijk gedrag. Bloomberg is bijvoorbeeld ook een seksistische bedrijfscultuur verweten bij zijn financiële dataconcern. De oud-burgemeester van New York had zelf ook een reputatie als het ging om grove, beledigende en seksistische opmerkingen.

Zwijgplicht

Zeventien van zijn vrouwelijke werknemers zouden in de loop der jaren zijn vertrokken met compensatieregelingen én een zwijgplicht. Dat laatste is nu natuurlijk een wapen voor de andere kandidaten voor de andere Democratische kandidaten want dat maakt Bloomberg in hun ogen geen haar beter dan de door hen verketterde Trump. Reden waarom Bloomberg nu plots heeft besloten tenminste drie vrouwen die klachten ooit hadden ingediend over zijn commentaren daarover nu naar buiten mogen treden. Nogal een ommezwaai, want kort tevoren had diezelfde Bloomberg duidelijk gemaakt dat de beledigde vrouwen zich wel aan hun afgekochte zwijgplicht dienden te houden.

Het geeft aan dat de man die volgens de peilingen op de derde plaats staat in de Democratische kandidatenrace wel wat moet doen om straks überhaupt aan de start te mogen verschijnen voor de door hem zo gewenste finale tegen mede-miljardair Trump. Zijn eerste optreden in een publiek debat, deze week in Las Vegas samen met de andere prominente Democraten, werd namelijk een regelrechte afgang voor het oog van 20 miljoen kijkers. Bloomberg werd pijnlijk afgedroogd door met name Elizabeth Warren.

Hij bediende zich van archaïsch taalgebruik maar had vooral vuur en weinig te vertellen. Precies wat Donald Trump in overvloed kan produceren en dan ook nog eens met het zelfvertrouwen en de flair die Bloomberg op dit podium tragisch in de steek lieten. Maar één ding heeft deze soms grof gebekte New Yorker wél en ook nog eens veel meer dan de andere soms grof gebekte New Yorker en dat is geld. Heel veel geld.

Fortuin

Met zijn gelijknamige financiële databedrijf heeft Bloomberg een slordige 62 miljard dollar verdiend. De zakenman, politicus, schrijver en filantroop staat twaalfde op de lijst van de rijkste mensen ter wereld. Tijdens het debat stipte de linkse Bernie Sanders dat even op zijn manier aan door de kijkers eraan te herinneren dat deze uitdager rijker was dan de 125 miljoen armste Amerikanen bij elkaar. Dat Bloomberg ongeveer een vijfde van zijn fortuin heeft weggegeven aan goede doelen en beloofde nog meer te gaan schenken, deed er volgens Bernie niet zoveel toe.

Zeker na de mislukking van het liveoptreden met mondige opponenten is de vraag in de Verenigde Staten nu of Bloomberg zijn kansen niet schromelijk overschat in een duel met Trump. Bloomberg zal waarschijnlijk nog meer tv-spotjes moeten kopen om toch meer kiezers voor zich te winnen. Hij heeft er voor in totaal ruim 400 miljoen dollar trouwens al een paar honderd laten maken en uitzenden. Vast scenario: Donald Trump neerzetten als een clowneske oplichter en dan aan het eind van de video benadrukken: ‘Mike will get it done.’ Bloomberg mag ook graag pesten, getuige een plagerij in Phoenix waar Trump zijn aanhangers toesprak.

Of het smijten met miljoenen het democratische spel ten goede komt is twijfelachtig, maar Trump heeft in Bloomberg wel een opponent die politiek spektakel garandeert. En ze kennen elkaar door en door, zo tweette Bloomberg onlangs: ‘Wij kennen veel van dezelfde mensen in New York. Achter jouw rug lachen die je uit en noemen ze je een blaffende circusclown. Ze weten dat je jouw fortuin hebt geërfd en verkwanseld met domme transacties en onbekwaamheid. Ik heb de ervaring en het geld om je te verslaan, en dat ga ik doen ook.’

Dat was een koekje van eigen deeg voor de plaaggrage Donald. Maar geeft geld de doorslag? Hillary Clinton had destijds veel meer campagnegeld ingezet dan Trump, en ze verloor toch.