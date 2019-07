Ook gevonden botten Vaticaanstad niet van sinds 1983 vermiste Emanuela

De botten die zijn gevonden op een Duits kerkhof in het Vaticaan zijn niet van Emanuela Orlandi, zeggen deskundigen. Het is al het zoveelste spoor in het onderzoek naar de tiener dat tot niets leidt.

De toen 15-jarige Emanuela Orlandi, kind van ouders die op het Vaticaan werkten en woonden, is sinds 22 juni 1983 spoorloos. In oktober vorig jaar werd het onderzoek (weer) heropend, toen het Vaticaan toestemming gaf voor een DNA-onderzoek op menselijke resten die tijdens renovatiewerken gevonden werden in het hoofdgebouw van de Vaticaanse ambassade in Rome. Die bleken niet van haar.

Later werd er, naar aanleiding van een anonieme, cryptische tip die in 2017 binnenkwam om ‘te zoeken daar waar de engel wijst’, naar haar lichaam gezocht op een begraafplaats naast de Sint-Pietersbasiliek. Op het kleine kerkhof, waar onder andere Nederlandse, Belgische en Duitse pelgrims begraven liggen, werden twee graven opengemaakt. De vinger van een standbeeld van een engel tegen de muur van de begraafplaats wees de graven aan. Tot grote verrassing van iedereen waren de graven leeg. Raadselachtig genoeg werden er geen resten gevonden van Orlandi, maar ook niet van de van de twee Duitse prinsessen, gestorven in 1973 en 1840, die in de tombes zouden liggen.

Forensisch team

Later werden er op de begraafplaats toch botten gevonden. Onderzoek moest uitwijzen of die van Orlandi, of mogelijk van de twee Duitse adellijke vrouwen zouden zijn. Vandaag liet het forensisch team weten dat de botten niet van de vermiste tiener zijn. ,,Het zijn geen recente botten. De jongste botten dateren uit eind van de negentiende eeuw”, zei het hoofd van het forensische team vandaag.