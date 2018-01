Ook in dit horrorhuis hield Amerikaans koppel hun kinderen gevangen

Daar kreeg ze stiekem toch een beetje spijt van, want zelfs na een dag schrobben met liters schoonmaakmiddel, was de stank niet te harden. ,,Ik word naar bij de gedachte dat hier daadwerkelijk mensen hebben geleefd. Dat al die kinderen in deze omstandigheden moesten leven en niemand ervan afwist'', zegt Baldwin.



De kinderen, variërend in de leeftijd van 2 tot 29 jaar oud, werden zwaar ondervoed aangetroffen in een huis in Perris, in de staat Californië. Hun ouders zouden de kinderen regelmatig hebben vastgebonden en amper te eten hebben gegeven. Ze mochten naar verluidt ook slechts één keer per jaar douchen.