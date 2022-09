Ook in India is gedwongen seks binnen het huwelijk nu verkrachting

In een historische beslissing heeft het Indiase Hooggerechtshof gedwongen seks binnen het huwelijk vandaag gedefinieerd als verkrachting. De uitspraak is met gejuich ontvangen in een land waar vrouwen vaak worden geconfronteerd met seksueel geweld.

Het Hof stelt dat vrouwen die zwanger zijn geworden door gedwongen seks met hun echtgenoot, ook ‘overlevenden van aanranding of verkrachting’ zijn. Daardoor vallen ze onder de abortuswet, die deze groep - onder strikte voorwaarden - het recht geeft om tot 24 weken in de zwangerschap abortus te plegen.

In de uitspraak van de leden van het Hooggerechtshof staat: ‘We zouden nalatig zijn als we niet erkennen dat partnergeweld een realiteit is en de vorm kan aannemen van verkrachting. De misvatting dat vreemden uitsluitend of bijna uitsluitend verantwoordelijk zijn voor seksueel en gendergerelateerd geweld, is een zeer betreurenswaardige misvatting. Seksueel en gendergerelateerd geweld (in al zijn vormen) binnen de context van het gezin maakt al lang deel uit van de belevingswereld van vrouwen.’

Geen bewijs nodig

De hoogste rechtbank van India oordeelt ook dat een vrouw het plegen van verkrachting of aanranding niet hoeft te bewijzen om een ​​zwangerschapsafbreking te eisen. Wel stellen de rechters dat gedwongen seks binnen het huwelijk alleen wordt gedefinieerd als verkrachting om vrouwen desgewenst toegang te geven tot abortuszorg. Het blijft dus de vraag of mannen in de praktijk gestraft zullen worden voor deze misdaad.

Pas sinds 1991 is verkrachting binnen het huwelijk in Nederland strafbaar. Vóór 1991 gold dat partners binnen het huwelijk bepaalde echtelijke verplichtingen hadden. Eén daarvan was het hebben van seks. Ook indien een van de partners niet instemde met de voorgenomen geslachtsgemeenschap, was het geen verkrachting zoals dat nu strafbaar is gesteld. Het begrip werd na maatschappelijke en politieke druk opgerekt.

India staat wereldwijd bekend als een land waar vrouwen vaak onveilig zijn. Dit voorjaar werd een meisje van 13 zelfs slachtoffer van verkrachting door een politieagent, toen zij aangifte kwam doen van een groepsverkrachting. De Indiase regering stelde onlangs dat elk kwartier een vrouw zou worden verkracht in het Aziatische land.

