Ook in slotfase klimaattop acties in Glasgow, van ‘Evita’ tot ‘rebellen voor het leven’

Scott Fairlamb sloeg bij Capitool­rel­len een agent en krijgt hoogste straf tot nu toe: 41 maanden

Een Amerikaanse oud-vechtsporter, die tijdens de bestorming van het Capitool een politieagent sloeg, moet 41 maanden de cel in. Dat is de hoogte straf die tot nu toe in bijna 700 zaken tegen relschoppers is opgelegd. En het is eerste keer dat een van hen is veroordeeld voor geweld tegen een agent.

10 november