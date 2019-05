Ook Louisiana neemt strenge abortuswet aan

In steeds meer Amerikaanse staten gelden strenge abortuswetten. Zo is het in Georgia, Kentucky, Mississippi, Ohio nu ook in Louisiana strafbaar abortus te plegen vanaf het moment dat de hartslag van de foetus te horen is. Dat kan al na zes weken het geval zijn. In Missouri nam het regionale parlement een wet aan die abortus na de achtste week verbiedt, terwijl ook Alabama abortus uitsluit in geval van verkrachting of incest. Geen van de wetten is al in werking, in afwachting van juridische procedures.