Ook na haar dood inspireert Canadese Becca (18) mensen om aardiger voor elkaar te zijn

Zelf wist ze dat ze niet lang meer te leven had. En dus probeerde Rebecca Schofield, een 18-jarig meisje uit New Brunswick in Canada, om anderen te inspireren iets moois van hun leven te maken. Ze kreeg er zelfs een onderscheiding voor van de Canadese premier Justin Trudeau. Zaterdag overleed ze aan hersenkanker.

In december 2016 kreeg Rebecca te horen dat ze twee hersentumoren had, die niet meer behandeld konden worden en dat ze niet lang meer te leven had. Daarop begon ‘Becca’, zoals ze liefkozend genoemd werd, niet alleen voor haar eigen leven te vechten, maar probeerde ze tegelijkertijd om de wereld een stukje beter achter te laten dan ze hem had aangetroffen.

Op sociale media riep de tiener mensen op om iets liefs voor een ander te doen, een ‘random act of kindness’, een 'onverwachte goede daad'. De hashtag #beccatoldmeto, (Becca heeft dit gezegd), werd al snel trending.

,,Ik heb altijd geloofd dat mensen in de kern vriendelijk zijn”, zei ze in de Canadese media, toen haar oproep eerst nationaal en later zelfs internationaal werd opgepikt. ,,Het is een stuk gemakkelijker om vriendelijkheid te prediken dan haat. Vriendelijkheid en positiviteit zijn een keuze, en niet een keuze die je maar een keer maakt. Je moet er telkens opnieuw voor kiezen.”

Voortleven

Haar positieve houding en haar oproep tot medemenselijkheid maakten veel los. In haar overlijdensbericht op Facebook schrijven haar ouders dat 'jullie Becca kracht en moed gaven tijdens haar reis'. ,,Jullie sterketn haar in haar idee dat ze in haar veel te korte leven een verschil had gemaakt. Jullie gaven haar de hoop dat al het goede en slecht van de afgelopen drie jaar zin hadden gehad, al was dat niet altijd makkelijk om te zien."



,,We hopen dat de wereldwijde gemeenschap die ze inspireerde zal blijven proberen om de wereld beter te maken. We bidden dat #Beccatoldmeto zal blijven voortleven. Houd haar droom in leven en onze geliefde Becca zal voor altijd leven. Ben vriendelijk voor elkaar”, schrijven de rouwende ouders op Facebook.