Ook Nederlanders geëvacueerd vanwege natuurbranden Turkije

Bungeejump eindigt in nachtmer­rie: vrouw (25) ‘denkt dat het haar beurt is’, maar springt zonder koord

29 juli Een jonge vrouw is in de Colombiaanse stad Amagá, vlakbij Medellín, op tragische wijze overleden nadat ze vermoedelijk de verkeerde instructies had opgevolgd bij het bungeejumpen. De 25-jarige Yecenia Morales Gómez dacht vanwege een misvatting dat het haar beurt was, maar sprong tientallen meters naar beneden zonder touw, voor de ogen van haar vriend. De aanbieder van de sprong ontkent dat er sprake was van een communicatiefout.