Ook Nederlandse vloggers dringen horrorkelder Marc Dutroux binnen

Nadat vorige week twee Belgische vloggers een video online zetten waarin ze het oude huis van Marc Dutroux in Marcinelle binnendrongen, doet een Nederlandse urban explorer uit Zuid-Limburg het experiment over. ,,Om te laten zien dat het niet normaal is hoe gemakkelijk je daar binnen komt”, klinkt het.

Vorige week maakten twee Waalse vloggers een vijftien minuten durende video waarin ze hun generatiegenoten wilden confronteren met de gruweldaden van Dutroux. Hoewel de ‘inbraak’ op zich door haast niemand werd goedgekeurd, werd er ook veel begrip getoond.



Ook Paul Marchal, vader van het door Dutroux vermoorde meisje An, zag er de goede bedoelingen van in. ,,Ze hebben daarna zelf contact met mij opgenomen om uitleg te geven over hun motieven en ervaringen”, zegt Marchal. ,,Je mag natuurlijk niet zomaar ergens inbreken, maar mij blijft vooral bij dat de huidige jeugd dit nog lang niet vergeten is. De jongens hebben mij laten weten dat ze erg geschokt waren en dat ze zich erg betrokken voelden bij het verhaal.”

Dat er nu opnieuw jongeren het oude huis in Marcinelle zonder slag of stoot weten binnen te dringen verbaast Marchal ten zeerste. ,,De overheid heeft de opdracht om het huis te bewaken. Als na de ophef van vorige week blijkt dat een stel Nederlandse twintigers zomaar met een ladder via een raam kan binnendringen, getuigt dat vooral van weinig respect. In de video van de twee Waalse jongens kon je zien dat er nog heel wat materiaal van de rijkswacht zomaar te grabbel ligt. Voor hetzelfde geld liggen daar nog spullen van An. Dat vind ik erg kwetsend.”

Nederlandse stunt

Over de stunt van de Nederlandse jongens is Paul Marchal erg duidelijk. ,,Het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen daar zomaar in en uit loopt. De gruwelijkheden één keer op video vastleggen is genoeg. Het doel van deze jongeren is wellicht niet even nobel als dat van de twee Waalse twintigers, die een verhaal wilden vertellen.”

De 20-jarige Jan uit Sittard mocht het filmpje naar eigen zeggen van de Nederlandse politie niet op YouTube zetten, maar nam toch het risico om de video openbaar op het Facebookprofiel van Urbex Zuid-Limburg te plaatsen. De video werd later door Facebook alsnog van de pagina verwijderd vanwege privacyschending. ,,We willen binnenkort ook naar het tweede huis van Dutroux gaan, de plek waar lijken werden opgegraven”, kondigt de Nederlander aan. ,,We willen vooral laten zien hoe gemakkelijk het is om zomaar controversiële plekken binnen te dringen.”

Sloop