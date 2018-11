Ook Oeganda wapent zich tegen ebola-epidemie

Oeganda is vandaag begonnen met het vaccineren van medisch personeel dat in het risicovolle gebied bij de grens met Congo werkt. Het is onderdeel van een groter plan om de verspreiding van ebola in het land te voorkomen.

In de Congolese provincie Noord-Kivu woedt sinds augustus 2018 een nieuwe uitbraak van ebola. Die heeft tot nu toe 189 levens geëist. Gevreesd wordt dat het dodelijke virus de grens oversteekt. De Oegandese minister van Gezondheid, Jane Aceng, liet weten dat de kans daartoe groot is: zorgmedewerkers zullen binnenkort te maken krijgen met besmette personen uit het grensgebied. Medisch personeel raakt doorgaans als eerste besmet. In Oeganda zullen er daarom 2000 zorgmedewerkers worden ingeënt met een experimenteel vaccin, om hen te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen. Oeganda is het eerste land dat inwoners inent tegen het ebola-virus, voordat er een daadwerkelijke uitbraak is. De World Health Organization (WHO) ondersteunt het land daarbij.

Het experimentele vaccin is nog niet ‘officieel’, maar effectief en veilig gebleken tijdens eerder gebruik. Er is nog geen medicijn tegen het ebolavirus, wel worden er meerdere therapieën onderzocht, meldt de WHO op de website.

Het bestrijden van ebola in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo is moeilijk. Het is dichtbevolkt gebied dat wordt geteisterd door conflicten.

Het ebolavirus, dat de ziekte ebola (officieel EVD, ebola virus disease) veroorzaakt, werd voor het eerst ontdekt in de jaren 70, dichtbij de Ebola rivier in toenmalig Zaïre, nu Democratische Republiek Congo. Sindsdien zijn er uitbraken geweest in verschillende Afrikaanse landen, met name in afgelegen gebieden rond de evenaar. De grootste epidemie woedde in 2014-2016, voornamelijk in Guinea, Liberië en Sierra Leone. Toen verspreidde de ziekte zich wel in stedelijke gebieden. 11.300 mensen vonden de dood, waaronder ook medisch personeel.