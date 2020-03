Ook opvang voor kinderen van één ouder met vitaal beroep

Gezinnen waar slechts één ouder bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werkt, moeten eerst alles proberen om zélf opvang te regelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunnen ook deze ouders aankloppen bij de scholen en kinderdagverblijven voor opvang van hun kinderen. Dat stelt het ministerie van Onderwijs. ,,Beide ouders met een cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven", zegt een woordvoerder.

Op tal van scholen en kinderopvanglocaties bestaat verwarring over de vraag of één of beide ouders zo'n vitaal beroep moeten hebben. Er zijn organisaties die in hun brief aan ouders aangeven dat ze alleen kinderen opvangen als beide ouders in een dergelijke sector werken. Maar die informatie klopt niet. ,,We gaan er vanuit dat scholen en kinderdagverblijven alles in het werk stellen om ook ouders te helpen waarvan er eentje in een vitale sector werkt,” zegt de woordvoerder.