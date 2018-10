‘Ook verdacht pakket naar restaurant Robert de Niro gestuurd’

UpdateActeur Robert De Niro (75) is de volgende op het lijstje van bekende Amerikanen, naar wie een verdacht pakket is gestuurd. Het pakket is afgeleverd bij een pand in New York waar onder meer een restaurant en het productiebedrijf van De Niro in zitten, berichten Amerikaanse media.

Een lokale nieuwszender bericht dat een medewerker in de vroege ochtend besefte dat het pakket erg leek op de eerdere ‘bompakketten’ waar in de media over was bericht. Daarop schakelde dat personeelslid de politie in. Het pakketje was volgens bronnen geadresseerd aan De Niro. Volgens bronnen van CNN is met röntgenapparatuur vastgesteld dat in het pakketje aan De Niro een vergelijkbaar apparaat zit.

De acteur uitte eerder felle kritiek heeft op president Donald Trump. Het pakket had zes Amerikaanse vlaggenstempels, opgesteld in twee rijen. Ook was er geen postmerk zichtbaar op de voorkant. Dit is vergelijkbaar met de andere verdachte pakketjes die de voorbije dagen bij prominente Democraten in de Verenigde Staten werden afgeleverd.

Onder meer voormalig president Barack Obama en Bill en Hillary Clinton ontvingen ‘bompost'. Obama’s voormalige minister van Justitie Eric Holder en de voormalig voorzitter van de Democratisch partij, Debbie Wasserman-Schultz kregen ook al zo’n pakket.

Nog meer pakketjes

Het kantoor van nieuwszender CNN in New York werd ontruimd nadat daar een pakket werd onderschept dat was gericht aan de voormalige baas van de CIA, die regelmatig als commentator op de zender te zien is. In de brievenbus van filantroop en miljardair George Soros werd ook een verdacht pakket aangetroffen.

Andrew Cuomo, gouverneur van New York, kreeg ook een explosief pakketje toegestuurd. Hij zei ‘niet verbaasd te zijn’ als er nog meer pakketjes opduiken.

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio beschouwt het sturen van explosief materiaal naar CNN als een ‘daad van terreur’.

Niemand gewond geraakt

CNN-baas Jeff Zucker haalde na de vondst van het pakket uit naar president Donald Trump. Die moet volgens Zucker stoppen met zijn aanvallen op de media. De president en zijn perschef Sarah Sanders lijken niet te begrijpen dat hun woorden er daadwerkelijk toe doen, aldus Zucker.



Trump riep naar aanleiding van de bompakketten op tot eenheid, maar staat bekend om zijn aanvallen op zowel nieuwsmedia als Democratische politici. ,,In de Verenigde Staten is geen plaats voor dreigingen van politiek geweld. We zullen geen middelen sparen om uit te zoeken wie deze bompakketten heeft verstuurd”, sprak de president. ,,Wij kunnen deze laffe daden niet tolereren en ik veroordeel iedereen die kiest voor geweld. De veiligheid van het Amerikaanse volk heeft mijn hoogste en absolute prioriteit. In deze tijden moeten we ons verenigen, moeten we samenkomen en een zeer duidelijke, sterke, onmiskenbare boodschap afgeven dat er in de VS geen plaats is voor daden of bedreigingen van politiek geweld van welke aard dan ook.”

Tot nu toe is geen van de explosieven afgegaan en is er niemand gewond geraakt.

Paniek zaaien

De bommen zijn waarschijnlijk bedoeld om paniek te zaaien. Dat zeggen experts. De bompakketjes die werden bezorgd zagen er verdacht uit, ten minste één van de pakjes had een timer die je voor een paar dollar online koopt en ze werden gemakkelijk uit de poststapel gevist. ,,Degene die dit doet, probeert gewoon een angst op te wekken of iets te verstoren”, zegt Ryan Morris, oprichter van de Tripwire Operations Group dat gespecialiseerd is in explosieven, tegen CNN. ,,Er zijn veel meer geavanceerde methodes die zouden hebben gewerkt als ze echt wilden dat dit werkte.”