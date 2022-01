‘Oorlog om Marioepol wordt verschrikkelijk’: Oekraïense havenstad vreest het ergste

video Hoekstra: EU nauwelijks in staat om continent te verdedigen

Europa is volgens buitenlandminister Wopke Hoekstra ‘nauwelijks in staat om het continent te verdedigen’, nu een Russische inval in Oekraïne dreigt. De minister doet de uitspraak in de talkshow Beau ‘haast met schaamte’. Volgens de kersverse minister heeft de Europese Unie ‘in geopolitieke zin’ nog veel werk te verzetten.

7:31