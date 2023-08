Oorlogsdagboeken van Oekraïense kinderen: de ongehoorde nagalm van de angst

Kinderen die zich moeten verstoppen voor de oorlog. Omdat die dichtbij komt, er bommen in hun straat vallen of omdat ze tegen de zin van hun ouders naar Rusland worden gedeporteerd. De donderdag in Amsterdam geopende expositie Oorlogsdagboeken (War Diaries) is confronterend.

Nee, wat er in Oekraïne gebeurt is niet de Tweede Wereldoorlog, maar Khrystyna Khranovska, samensteller van de tentoonstelling Oorlogsdagboeken in het stadhuis van Amsterdam, legt toch de link naar Anne Frank, wereldberoemd vanwege haar iconische oorlogsdagboek. Enerzijds omdat het Anne Frank Huis in Amsterdam meewerkt aan deze aangrijpende Oekraïense expositie, maar vooral omdat ze hoopt dat ‘mensen beseffen dat Anne Frank-achtige verhalen gewoon nog elke dag doorgaan in de 21ste eeuw’.

Oorlogsdagboeken, geschreven door kinderen, zijn sowieso bijzonder, aldus Khranovska. Maar helemaal deze dagboeken, omdat ‘niemand had kunnen voorzien dat ze in onze tijd, in Europa, geschreven zouden worden’. De Oekraïense programmamaakster verzamelde het afgelopen jaar vele handgeschreven kindergetuigenissen uit vooral de door Rusland bezette gebieden. ,,Je leest daarin de pijn die onze kinderen voelen. Tijdens raketaanvallen, tijdens bange uren in de schuilkelder, soms zelfs als ze getuige zijn van de moord op hun ouders. Maar dat is wat er gebeurt en ik denk dat de wereld zich dat nog steeds niet genoeg realiseert.” De ondertitel van de kleine maar indrukwekkende expositie luidt dan ook: De ongehoorde stem van Oekraïense kinderen.

Harde cijfers

Volledig scherm Khrystyna Khranovska, samensteller van de tentoonstelling ‘Oorlogsdagboeken’ in het stadhuis van Amsterdam. © War Diaries Exhibition Volgens de cijfers rond de expositie - die in samenwerking met de Oekraïense ambassade is opgezet - zijn sinds het uitbreken van de oorlog in februari 2022 officieel 498 kinderen omgekomen, 1077 zijn gewond geraakt bij bombardementen, 985 zijn vermist en zeker 19.558 kinderen zijn gedeporteerd naar Rusland. Een paar honderd van die laatste groep zijn na internationale druk inmiddels weer teruggebracht. 18 kinderen waren het slachtoffer van zedendelicten gepleegd door Russische soldaten.

Schuilkelders

Khrystyna Khranovska heeft de dagboeken samen met lokale partners verzameld, vooral in het zuiden van Oekraïne. ,,Ik las verhalen van kinderen die drie weken achtereen in een schuilkelder hebben gezeten. Dat is de gruwelijke realiteit.”

De teksten zijn vaak aangrijpend: ‘Ik ken de dood sinds ik vijf was in 2014. Ik zat in de kelder en hoorde de hele tijd explosies. Er is sindsdien iets over me gekomen. Ik wil me verstoppen in een doos, verzinken in de grond, niets doen, gewoon verdwijnen en dit nooit meer meemaken. Wat ik nu voel is alleen kilte en apathie. Ik kan er niet over praten met mijn moeder. Ik zie hoe bang ze is. Ik denk dat elke volwassene een superheld wil zijn in de ogen van hun kind, maar ik weet hoe bang ze is. Net als ik weet dat mama niet weet wat we moeten doen'.

Ik vond het schokkend te lezen dat jonge kinderen dingen schrijven als ‘ik wil niet dood’ Khrystyna Khranovska

Ook de foto’s en tekeningen zijn van de kinderen zelf. ,,We hebben ook een dagboek dat verloren is gegaan, maar het meisje had de pagina’s gefotografeerd met haar mobieltje”, zegt Khranovska, zelf moeder van vier kinderen. Ze wordt emotioneel als ze wordt gevraagd hoe moeilijk het was al die getuigenissen te verwerken. ,,Ik vond het schokkend te lezen dat jonge kinderen dingen schrijven als ‘ik wil niet dood’ of ook ‘het is mijn schuld dat mijn vader nu dood is omdat ik hem had gevraagd ons uit het bezette gebied te rijden’. Dat zijn hartverscheurende teksten. We hebben met alle kinderen en hun ouders gesproken om de verhalen te controleren en om toestemming te krijgen ze te presenteren.”

,,Er is veel te doen over de 19.000 gedeporteerde kinderen”, bevestigt de Oekraïner Oleksandr Karasevych bij de opening van de expo. ,,We doen wat we kunnen om die kinderen naar huis te halen, maar we vragen ook aandacht voor die andere kinderen. Elke dag zijn ze bang dat er een bom op hun huis valt. Ik heb in Kyiv gewoond en weet hoe die onzekerheid voelt, maar ik ben een volwassene. Voor kinderen is dit zeer traumatisch; ze zullen nog veel psychologische nazorg nodig hebben als de oorlog voorbij is.”

Volledig scherm Een verloren dagboek werd opnieuw geprint omdat de pagina's waren gefotografeerd. © War Diaries Exhibition Khranovska, zelf afkomstig uit de Westerse stad Lviv, was bekend in Oekraïne vanwege haar documentatie van oude Oekraïense tradities rond Kerst en Pasen. Maar dat historische werk heeft nu plaatsgemaakt voor de realiteit van een oorlog. Over ruim een maand verhuist de expo naar Oekraïne en daarna volgt een rondgang langs alle Europese hoofdsteden.