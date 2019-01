Oostenrijk ontruimt volledig skigebied, drie doden door lawines

videoWegens lawinegevaar wordt in Oostenrijk het hele skigebied Hochkar ontruimd. In grote delen van het Alpenland is in het afgelopen weekend 2 meter sneeuw gevallen. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Een deel van Beieren in Zuid-Duitsland is uitgeroepen tot rampgebied.

Het skigebied Hochkar werd vandaag ontruimd. Het skigebied ligt circa 120 kilometer ten zuidwesten van Wenen en iedereen moet er in de loop van vandaag vertrekken, zo hebben de autoriteiten bevolen. Volgens hen is het niet meer verantwoord om te skiën en te verblijven in de directe omgeving. Er is veel lawinegevaar en de belangrijkste toegangsweg is volledig afgesloten.

Groot is het skigebied overigens niet. Er is zo’n 22 km aan pistes en het gebied beschikt over 10 sleep- en stoeltjesliften. In totaal moeten zo’n 100 mensen vertrekken, onder wie ook inwoners. Ze worden in een soort konvooi naar beneden gebracht.

Lawines

In Vorarlberg, de westelijke deelstaat van Oostenrijk, zijn gisteren twee Duitse wintersporters om het leven gekomen bij twee ongevallen met lawines. Een eerste ongeluk gebeurde in het skigebied Diedamskopf in Schoppernau, waar een 26-jarige skiër bij een lawine omkwam. Hij werd tevergeefs gereanimeerd, nadat hij was uitgegraven. Vier andere langlaufers zijn nog vermist.

In het nabijgelegen skigebied van Damüls kwam later op de middag een 32-jarige skiër om het leven. Hij werd bedolven onder een lawine, nadat hij samen met een 25-jarige vrouw buiten de piste ging. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de man te reanimeren.

De skiërs hadden allebei wel veiligheidsuitrusting bij, zoals opblaasbare vesten die hen boven het sneeuwoppervlak moesten houden als een lawine zich zou voordoen, maar dat heeft dus niet mogen baten.

Een derde dode viel in Vorarlberg. Een Zwitserse snowboarder miste een bocht, dook in een afgrond en kwam met zijn hoofd eerst in de diepsneeuw terecht. Er kon geen hulp meer baten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een wegens de sneeuw afgesloten weg in Leithen, vlakbij Holzkirchen in de Duitse Alpen © EPA

Overlast

De aanhoudende sneeuwval zorgt in Oostenrijk voor steeds meer problemen. Talloze wegen zijn afgesloten, treinen rijden minder, dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en in Tirol geldt een verbod op boswandelingen.

In Salzburg ligt een tapijt van drie meter dik op 2.317 meter hoogte. De sneeuwopstapeling en het lawinegevaar maken het verkeer onmogelijk. In Stiermarken bleven vandaag de scholen dicht, omdat de kinderen toch niet op school konden geraken. Zo’n 2.000 mensen, onder wie veel wintersporters, zitten vast in dorpjes van de vallei Sölktal omdat er geen doorkomen meer aan is.

In het Hochkarmassief, in de deelstaat Niederösterreich, blijven de skicentra vandaag tot nader order gesloten. Ook verschillende wegen zijn niet toegankelijk in Oostenrijk.

Rijden

Ook de komende dagen blijft het flink sneeuwen in de Alpen, met name in Oostenrijk. Slecht nieuws voor wintersporters die de komende dagen heen, of juist terug moeten rijden. In het skigebied Hochkar ligt zelfs zó veel sneeuw dat het hele gebied is ontruimd wegens lawinegevaar.

Voorlopig ziet er er niet naar uit dat het minder hard gaat sneeuwen in de Alpen: ,,De zogenoemde nordstau zwakt vandaag even tijdelijk af, maar dat wil nog niet zeggen dat het stopt met sneeuwen’’, vertelt Raymond Klaasen van Weerplaza. ,,Sterker nog, vanaf dinsdag lijkt het weer harder te gaan sneeuwen.’’

Wie zich nog in een wintersportgebied bevindt en twijfelt of hij vandaag of morgen gaat rijden, doet er goed aan vandaag zijn biezen te pakken. ,,Wintersporters die de komende dagen pendelen tussen de Alpen en Nederland, moeten rekening houden met extra vertragingen. Vandaag zullen de omstandigheden waarschijnlijk iets verbeteren, maar de sneeuwval die vanaf dinsdag wordt verwacht, zal met name in het zuiden van Duitsland en in Oostenrijk opnieuw voor problemen en langere reistijden zorgen.’’

Het afgelopen weekend strandden duizenden wintersporters in hun skigebieden, doordat de toegangswegen door de heftige sneeuwval volledig waren afgesloten. Omdat zaterdag een zogenoemde wisseldag was en dit weekend de kerstvakantie eindigde, was het zeer druk in de gebieden. Onder meer het onder Nederlanders populaire ski-oord Saalbach Hinterglemm raakte volledig afgesloten.

Volledig scherm Vrachtwagenchauffeurs zaten vanmorgen muurvast op een snelweg in het zuiden van Duitsland. © AFP

Geen ideale pistes

De enorme ‘sneeuwdump’, zoals Weerplaza de huidige weersomstandigheden noemt, zal zich de komende dagen uitbreiden naar Zwitserland en Frankrijk. ,,Maar met name Tirol en omgeving krijgt een flinke vracht sneeuw te verstouwen. Daarbij gaat het weer hard tot stormachtig waaien, waardoor de condities op de pistes verre van ideaal zijn.’’

Beter toeven is het aan de zuidflanken van de Alpenhoofdkam (bijvoorbeeld de skigebieden in Italië). Hier valt nauwelijks sneeuw en schijnt de zon geregeld. Het weerbeeld is daar een stuk vriendelijker, maar daar staat tegenover dat op sommige pistes de hoeveelheid sneeuw gering is. Sneeuwkanonnen doen daar nu hun werk. Wintersporters kunnen onderweg naar deze gebieden wel problemen ondervinden door de heftige sneeuwval.

Volledig scherm De komende dagen blijft het sneeuwen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Volledig scherm Auto's rijden door de sneeuw in het zwarte woud van Duitsland, over de zogeheten Schwarzwaldhochstrasse. © Uli Deck/dpa